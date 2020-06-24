Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Doğankuş köyündeki evlerinden oynamak için çıkan 4 yaşındaki Ömer Faruk Aydemir kayıp oldu. Aile, çocuklarının kayıp olduğunu fark edince durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri köy çevresinde arama çalışması başlattı. Küçük çocuğun köyün çevresindeki buğday tarlarına girmiş olabileceği ihtimaline karşı ekipler, başaklar arasında detaylı arama yaptı. 500 dönümlük buğday ekili alanda 5 saatlik arama yapan jandarma ekipleri, küçük çocuğu burada buldu.



Kayıp olduğu için korkan küçük çocuğu, jandarma ekipleri ailesine teslim etti. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Ömer'in, ailesi de jandarma ekiplerine teşekkür etti.