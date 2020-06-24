Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Karapınar köyüne ziyarete gelen G.Y. bir süre sonra rahatsızlandı. Koronavirüs testi yaptıran G.Y.'nin test sonucu pozitif çıktı. G.Y. tedavi altına alınırken annesi de gözlem altına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin filyasyon çalışması başlatması üzerine G.Y.'nin temas kurmuş olabileceği 3 ev ve 6 kişi gözlem altına alındı.

Ekiplerin köydeki çalışmaları sürüyor.