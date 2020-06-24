Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hematoloji bölümünde görevli 28 yaşındaki Bedia Menteşe, sabah 05.00 sularında hastanenin 6’ncı katından atlayarak intihar etti. Sert zemine çakılan Menteşe, olay yerinde hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Menteşe’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.
Çalıştığı hastanenin 6’ncı katından atlayarak intihar etti
24.06.2020 - 11:24 | Son Güncelleme: 24.06.2020 - 11:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır Dicle Üniversitesinde görevli bir hemşire, sabaha karşı 6’ncı kattan atlayarak intihar etti.
Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hematoloji bölümünde görevli 28 yaşındaki Bedia Menteşe, sabah 05.00 sularında hastanenin 6’ncı katından atlayarak intihar etti. Sert zemine çakılan Menteşe, olay yerinde hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Menteşe’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : diyarbakır,
713253 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/713253.aspx
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