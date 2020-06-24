Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Marmara bölgesi için kuvvetli sağanak yağmur uyarısında bulundu. Yapılan uyarıda, "Yağışların öğle saatlerinden sonra Kırklareli,"olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Son dakika! Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
24.06.2020 - 11:57 | Son Güncelleme: 24.06.2020 - 11:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji’den İstanbul için yeni bir kuvvetli yağmur uyarısı geldi. Yapılan uyarıda vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı duyarlı olmaları istendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : istanbul,sağanak,hava durumu,meteoroloji,24 haziran hava durumu,
713262 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/713262.aspx
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