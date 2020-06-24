Alınan bilgiye göre, ilçenin Gavur Gölü mevkisinde güneşli havada aniden oluşan hortum çevrede bulunanlara korku dolu anlar yaşattı. Hortum, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş'ta ortaya çıkan hortum korkuttu
24.06.2020 - 16:06 | Son Güncelleme: 24.06.2020 - 16:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ortaya çıkan hortum korkulu anlar yaşattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kahramanmaraş,hortum,
713323 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/713323.aspx
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