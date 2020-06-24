Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl genelinde artış gösteren Covid-19 nedeniyle önlemler sıklaştırılırken, birçok belde, köy ve mahaller ile bazı apartmanlar karantinaya alındı. En son İŞKUR Afyonkarahisar il binasında bazı personellerde Covid-19 belirtilerinin görülmesinin ardından toplam 3 görevli personel evlerinde karantinaya alındı. Tedbir kapsamında 14 gün karantinada bulunacak olan personellerin kurum tarafından idari izinli olacakları öğrenildi.

Öte yandan İŞKUR tarafından Covid-19’a karşı çalışmalar sürerken giriş ve çıkışlarda önlemlerin arttırıldığı bildirildi.