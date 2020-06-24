Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Merkez ilçesine bağlı Çağlı köyü Ulutan Barajı mevkisinde meydana geldi. 50 yaşındaki Ali K., ormanlık alanda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin ateş açması sonucu bacağından yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 ambulansıyla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.