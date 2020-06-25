Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, yurt içi kurban vekâlet bedelinin bin 250 TL, yurt dışını ise 800 TL olarak belirlediklerini söyledi. Akalın “Türkiye’de kesilen kurbanlar yurtlarda kalan binlerce öğrenciye, yurt dışında ise Sudan, Somali, Uganda, Çad ve Afganistan’daki fakirlere dağıtılacak. Kesimler dinî vecibelere uygun olarak yapılacak. Hayırseverlerin kurban vekâletlerini www.ihlasvakfi.org.tr adresinden veya 0212 451 49 00 No.lu telefonu aramak suretiyle verebilir” diye konuştu. İHA