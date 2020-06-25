İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, yurt içi kurban vekâlet bedelinin bin 250 TL, yurt dışını ise 800 TL olarak belirlediklerini söyledi. Akalın “Türkiye’de kesilen kurbanlar yurtlarda kalan binlerce öğrenciye, yurt dışında ise Sudan, Somali, Uganda, Çad ve Afganistan’daki fakirlere dağıtılacak. Kesimler dinî vecibelere uygun olarak yapılacak. Hayırseverlerin kurban vekâletlerini www.ihlasvakfi.org.tr adresinden veya 0212 451 49 00 No.lu telefonu aramak suretiyle verebilir” diye konuştu. İHA
İhlas vakfı kurban fiyatı: 1.250 TL
25.06.2020 - 07:37 | Son Güncelleme: 25.06.2020 - 07:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İhlas Vakfı, 2020 yılı kurban vekâlet bedellerini ilan etti.
Etiketler : kurban,kurbanlık,ihlaf vakfı,
713436 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/713436.aspx
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