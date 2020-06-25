Nizip'te 10 evde 42 kişi daha karantinaya alındı. Nizip Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, korona virüs bulaşması nedeniyle karantina altına alınanların sayısının arttığı, yaşanan artışın ise içeye dışarıdan taziye ve bayram ziyaretine gelenlerin testlerinin pozitif çıkmasından kaynaklandığı vurgulandı.
Nizip ilçesinde son sayıyla beraber toplam 44 hanede 167 kişinin karantina altında bulunduğu bildirildi.
10 evde 42 kişi karantinaya alındı
25.06.2020 - 10:19 | Son Güncelleme: 25.06.2020 - 10:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
aziantep’in Nizip İlçesinde 10 hanede yaşayan 42 kişi karantina altına alındı.
Nizip'te 10 evde 42 kişi daha karantinaya alındı. Nizip Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, korona virüs bulaşması nedeniyle karantina altına alınanların sayısının arttığı, yaşanan artışın ise içeye dışarıdan taziye ve bayram ziyaretine gelenlerin testlerinin pozitif çıkmasından kaynaklandığı vurgulandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kahramanmaraş,ev,karantina,
713480 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/713480.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER