Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nizip'te 10 evde 42 kişi daha karantinaya alındı. Nizip Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, korona virüs bulaşması nedeniyle karantina altına alınanların sayısının arttığı, yaşanan artışın ise içeye dışarıdan taziye ve bayram ziyaretine gelenlerin testlerinin pozitif çıkmasından kaynaklandığı vurgulandı.

Nizip ilçesinde son sayıyla beraber toplam 44 hanede 167 kişinin karantina altında bulunduğu bildirildi.