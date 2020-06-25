Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’da Pazar sabahı camiye gidiyorum diye evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası Mehmet Ali Ak’tan sevindirici haber geldi. Mehmet Ali Ak önceki gün aksam saatlerinde minibüsle yolculuk yaparken apartman komşusu bulunarak ailesine teslim edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.