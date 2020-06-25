Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eruh’ta yaşayan Hüsnü Beştaş, yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetleri üzerine bir süre önce hastaneye başvurdu. Eruh Devlet Hastanesinde Beştaş’a yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Hastanede korona virüs tedavisi görmeye başlayan Beştaş, 14 gün sonra iyileşti. Sağlık çalışanlarının hastaneden uğurlarken alkışladığı Beştaş, çiftetelli oynadı. Beştaş ve sağlık çalışanının oynadığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.