Eruh’ta yaşayan Hüsnü Beştaş, yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetleri üzerine bir süre önce hastaneye başvurdu. Eruh Devlet Hastanesinde Beştaş’a yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Hastanede korona virüs tedavisi görmeye başlayan Beştaş, 14 gün sonra iyileşti. Sağlık çalışanlarının hastaneden uğurlarken alkışladığı Beştaş, çiftetelli oynadı. Beştaş ve sağlık çalışanının oynadığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Koronavirüsü yendi, çiftetelli oynayarak taburcu oldu
25.06.2020 - 11:16 | Son Güncelleme: 25.06.2020 - 11:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt’in Eruh ilçesinde, korona virüse yakalanan ve yapılan tedavi ile sağlığına kavuşan 45 yaşındaki Hüsnü Beştaş, sağlık çalışanlarının alkışları arasında çiftetelli oynayarak taburcu oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Koronavirüs,çiftetelli,taburcu,
713497 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/713497.aspx
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