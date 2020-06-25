Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Ankara karayolu Beydeğirmeni mevkiinde meydana gelen trafik kazasında Halim Ataman (34) yönetimindeki 16 AAJ 877 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerin ok gibi saplandığı otomobil sürücüsü Halim Ataman olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Hatice Nur Ataman (34), Yusuf Sami Ataman (5), Ebru Ataman (29) ve Fatih Ataman (35) yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Halim Ataman’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan, kaza anında araçta bulunan kuş kafesi de parçalanırken, içerisinde bulunan kuş da kaçtı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.