İzmir'e yeni atanan Vali Yavuz Selim Köşger, maske konusunda açıklama yaptı. Köşger, yaptığı açıklamada, "Başkanlığımda İzmir İl Pandemi Kurulunun ilk toplantısını gerçekleştirdik. Tüm katılımcıların mutabakatıyla aldığımız ilk kararla; İzmir'de il genelinde maske takmak zorunlu oldu. Hayırlı olsun" dedi.
İzmir Valisi açıkladı: İzmir'de il genelinde maske takmak zorunlu oldu
25.06.2020 - 13:12 | Son Güncelleme: 25.06.2020 - 13:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir il genelinde maske takmanın artık zorunlu olduğunu açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İzmir,maske takma zorunluluğu,
713532 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/713532.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER