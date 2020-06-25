İzmir'e yeni atanan Vali Yavuz Selim Köşger, maske konusunda açıklama yaptı. Köşger, yaptığı açıklamada, "Başkanlığımda İzmir İl Pandemi Kurulunun ilk toplantısını gerçekleştirdik. Tüm katılımcıların mutabakatıyla aldığımız ilk kararla; İzmir'de il genelinde maske takmak zorunlu oldu. Hayırlı olsun" dedi.