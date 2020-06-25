Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'e yeni atanan Vali Yavuz Selim Köşger, maske konusunda açıklama yaptı. Köşger, yaptığı açıklamada, "Başkanlığımda İzmir İl Pandemi Kurulunun ilk toplantısını gerçekleştirdik. Tüm katılımcıların mutabakatıyla aldığımız ilk kararla; İzmir'de il genelinde maske takmak zorunlu oldu. Hayırlı olsun" dedi.