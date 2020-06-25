Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Kestanepınar Mahallesi Hamzalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 yaşındaki Reyhan Uysal evlerinde tavana asılı halde ölü olarak bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Reyhan Uysal'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
46 yaşındaki kadın iple asılı ölü bulundu
25.06.2020 - 18:40 | Son Güncelleme: 25.06.2020 - 18:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da 46 yaşındaki bir kadın eski evlerinde asılı halde ölü olarak bulundu.
Etiketler : samsun,
713602 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/713602.aspx
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