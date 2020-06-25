Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Kestanepınar Mahallesi Hamzalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 yaşındaki Reyhan Uysal evlerinde tavana asılı halde ölü olarak bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Reyhan Uysal'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.