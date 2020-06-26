Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir katı atık merkezinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Barakalarda kalan işçilerin, durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucunda maddi hasar oluştu. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
İstanbul'da katı atık merkezinde çıkan yangın söndürüldü
26.06.2020 - 04:02 | Son Güncelleme: 26.06.2020 - 04:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Ümraniye'de bulunan bir katı atık merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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713670 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/713670.aspx
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