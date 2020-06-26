Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üvey babaanne H.K. 'ihmali davranışla kasten adam öldürme' suçundan, H.S. ve M.Y. fuhşa 'teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklandı. Üvey baba D.K. ise aynı suçtan serbest bırakılırken 'fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan tutuklandı.

Üvey amca Ö.K. ve H.Ö. ise savcıya verdikleri ifade sonrası serbest kaldı.