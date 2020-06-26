Rus Donanması'na ait 494 borda numaralı 'Admiral Grigorovich' savaş gemisi saat 19.45 civarında Çanakkale önlerine ulaştı. Daha sonra ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden Marmara Denizi’ne doğru yol alan Rus savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.
Rus savaş gemisi 'Admiral Grigorovich' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
26.06.2020 - 10:28 | Son Güncelleme: 26.06.2020 - 10:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rus Donanması’na ait 494 borda numaralı 'Admiral Grigorovich', Çanakkale Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Rus savaş gemisi,
713717 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/713717.aspx
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