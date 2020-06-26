Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanya'nın Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde tatil yapan Seydi Koçak (44), dün saat 11.30 sırlarında otel personeli tarafından odasında, yerde hareketsiz yatarken bulundu. Otel yetkilileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Koçak’ı ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada doktorların yaptığı kontrollerde Koçak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Koçak’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.