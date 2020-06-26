Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gerçekleştirdiği hırsızlık olaylarının ardından sosyal medyada türkü söylediği videoları paylaşan hükümlü, JASAT ekiplerinin 110 saatlik kamera incelemesi sonucu yeni kurbanının başında refakatçilik yaparken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Pamukkale ilçesinde son 1 ay içerisinde meydana gelen 5 ayrı evden hırsızlık olayını araştırırken ilginç bir detaya ulaştı. Suç olaylarının meydana geldiği bölgede bulunan 45 eve ait güvenlik kameralarının 110 saattik kayıtlarını titiz bir şekilde inceleyen JASAT ekibi, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelinin Salih Ramazan S. (30) olduğunu tespit etti.

Refakatçilik yapıp yalnız yaşlıların güvenini kazandı

Cezaevinden izinli olarak çıkan Salih Ramazan S’nin, gündüzleri hastane odalarını tek tek dolaşarak yanında refakatçisi olamayan yaşlılara yardım bahanesiyle yaklaştığı, gün boyu yanlarında kalıp refakat ettiği yaşlıların güvenlerini kazanarak adres bilgilerini elde ettiği ve gece ise öğrendiği adreslere giderek boş olan evlerde rahat bir şekilde hırsızlık yaptığı belirlendi.

JASAT ekiplerinin 110 saatlik kamera incelemesi sonucu yeni kurbanının başında refakatçilik yaparken yakalanan Salih Ramazan S’nin, hırsızlık, uyuşturucu ticareti ve mala zarar verme suçlarından 33 ayrı suç kaydının olduğu anlaşıldı. Son karıştığı 5 ayrı hırsızlık olayından hakim karşısına çıkan Salih Ramazan S., tutuklanarak izinli çıktığı cezaevine geri teslim edildi.

Benzerine az rastlanır bir yöntemle hırsızlık yapan ve çaldığı eşyaları 2. el eşya ticareti yapan iş yerlerine satan Salih Ramazan S’nin, gerçekleştirdiği hırsızlık olaylarının ardından türkü söyleyip sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüleri ortaya çıktı.