Akçalı köyüne bağlı Yeniyol mezrasında görünen kırmızı yılan, köylüleri korkuttu. Birden ortaya çıkan ve uzunluğunun 3 metreden fazla olduğu söylenen yılan yüzünden tarım işlerini yapamayan köylüler, yetkililerden yardım istedi. Köylüler, sık sık karşılarına çıkan yılanın kendilerini korkuttuğunu belirtti.
Hakkari’de görülen kırmızı yılan korkuttu
26.06.2020 - 11:49 | Son Güncelleme: 26.06.2020 - 11:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari’nin Akçalı köyü Yeniyol mezrasında ortaya çıkan kırmızı renkli yılan büyük korkuya neden oldu.
Etiketler : Hakkari,
713739 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/713739.aspx
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