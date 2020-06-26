Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Akşehir-Afyonkarahisar yolu meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar’dan Akşehir istikametine seyir halinde olan Fevzi Karagöz (55) yönetimindeki 42 ABU 014 plakalı otomobil, Atakent Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje çıkan otomobil trafik işaret levhalarına çarptıktan sonra takla attı. Kazada araçta bulunan Bahide Karal (49) olay yerinde, sürücü Fevzi Karagöz hastaneye sevk edilirken, araçta bulunan yolculardan Hatice Bezciyarar (78) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan Necattin K. (50) ile Emrah K. (19) da tedavileri yapılmak üzere Konya'ya sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.