Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşilçam’ın Sezercik’i olarak hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu, 2014 yılında dosyalarını takip etmesi için avukat İmral Eren ile anlaştı ve taraflar arasında 5 Temmuz 2017 tarihinde avukatlık ücret sözleşmesi imzalandı. İnanoğlu'nun davalarını takip etmeye başlayan Avukat Eren, 3 Ekim 2017’de vekillikten azledildiğini öğrendi.

2 milyon liralık icra takibi

Azledilen Avukat Eren, 5 Temmuz 2017 tarihli vekalet sözleşmesine dayanarak İnanoğlu aleyhine 2 milyon 986 bin TL'lik icra takibi başlattı.

İcra takibi durunca dava açtı

İnanoğlu, itiraz ederek aleyhindeki icra takibini durdurdu. İtiraz üzerine alacağını tahsil edemeyen Avukat Eren, bu kez dava açtı. Avukatı Eren adına İstanbul Anadolu 6. Tüketici Mahkemesi'ne başvuran avukatı, müvekkilinin borçlu Sezer İnanoğlu lehine takip ettiği hukuki uyuşmazlıklar ve davalar devam ederken azledildiğini iddia ederek, İnanoğlu'nun hak kazanılan vekalet ücretini ödememek için müvekkilini azlettiğini savundu.

Dava dilekçesinde, “Müvekkilim sözleşmede belirlenen avukatlık ücretine 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na göre hak kazanmıştır. Bu nedenle icra takibine yapılan haksız ve kötü niyetli itirazın iptaline karar verilmesini talep ederiz” ifadelerine yer verildi. Dilekçede, İnanoğlu'nun icra takibine yaptığı itirazın kaldırılması, icra takibinin devamı ve alacağının da yüzde 20 icra inkar tazminatı ile birlikte tahsili istendi.



Sezer Filmcilik’e de haciz şoku

Sezer İnanoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Sezer Filmcilik ve Sinemacılık Sanayii ve Ticaret A.Ş.’ye ise alacak nedeniyle başlatılan icra takibi kapsamında şirketin lisans sahibi olduğu kanala ve şirkete ait filmlerin telif haklarına haciz konuldu.