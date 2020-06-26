Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Atatürk Caddesi'nde 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre babasının 34 ES 0529 plakalı aracını alan 18 yaşından küçük genç direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerinde park halindeki 4 araca ve seyir halindeki bir kamyonete çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası park halindeki araçlarda maddi hasar oluşurken seyir halindeki kamyonet yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonrası cadde adeta cehenneme dönerken olayda 3 kişi yaralandı. Görgü tanıklarının iddiasına göre makas atarak gittiği söylenen genç kazadan sonra olay yerinden kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Kazayı gören bir görgü tanığı "Yukarından çok sür'atli geliyordu. Fren izi de 100 metre vardı. İlk kamyonete vurdu sonra diğer araçlara. Baya sür'atliydi makas atarak gidiyordu" dedi.