Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. 15 katlı bir apartmanın 9'uncu katında cam balkon takan Durmuş B. (33), dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Durmuş B.yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halsidemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Baykal hayatını kaybetti.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Niğde’de 9. kattan düşen işçi öldü
26.06.2020 - 17:25 | Son Güncelleme: 26.06.2020 - 17:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde’de apartmanın 9'uncu katından düşen cam balkon ustası hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. 15 katlı bir apartmanın 9'uncu katında cam balkon takan Durmuş B. (33), dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Durmuş B.yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halsidemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Baykal hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : 9. kattan düşen işçi,işçi,Niğde,
713813 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/713813.aspx
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