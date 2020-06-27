Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Samatlar köyü Halaçlar Mahallesi'nde Fikri Demir'e ait 2 katlı evde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Araç Belediyesi ve İğdir Samatlar Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Kastamonu'da iki katlı ahşap ev kül oldu
27.06.2020 - 01:19 | Son Güncelleme: 27.06.2020 - 01:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Araç ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Etiketler : kastamonu,kastamonu yangın,
713883 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/713883.aspx
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