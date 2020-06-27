Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trafikteki tüm araçlar ve kullanıcıları için onlara özel hizmetler sunmayı hedefleyen Aytemiz, karavan kullanıcılarına da fayda sağlayacak çeşitli hizmetler geliştireceğini duyurarak 'Aytemiz Karavan Dostu' projesinin ilk aşaması olarak, Türekiye'de karavancıları temsil eden en etkili kurumların başında olan Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu'yla önemli bir anlaşmaya imza attığını açıkladı. Anlaşma kapsamında Aytemiz Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu üyesi karavancılara avantajlı yakıt sağlayacak.

Türkiye'deki kamp ve karavan turizminin gelişiminde de destek

Aytemiz Karavancı Dostu projesi kapsamında 1933 yılında kurulan uluslararası FICC (Federation Internationale de Camping, Caravanning) üyesi olan Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu ile birlikte Türkiye'deki kamp ve karavan turizminin gelişimi konusunda etkin rol oynamayı hedeflediklerini söyleyen Aytemiz Genel Müdürü Erol Varlık, "Projemizle, konuyla ilgili en yetkin kurum ve kuruluşlarla birlikte yol almayı çok önemsiyoruz. Bu kapsamda, Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonuyla yaptığımız anlaşma, projemiz için bir başlangıç noktası. Şirket olarak bu proje çerçevesinde federasyon üyelerine yakıt alımlarında avantaj sağlarken, istasyonlarımızda da karavan kullanıcılarının ihtiyaç duyabilecekleri ürünleri bulundurmaya çalışacağız. İleriki dönemlerde de yolları karavanla kesişen diğer özel sektör kuruluşları ve başta Turizm Bakanlığı ve büyükşehir belediyeleri olmak üzere tüm kamu kuruluşlarının desteğini de alabilmek için federasyonumuzla birlikte çaba sarf edeceğiz. Bugün Avrupa'da yaklaşık 6 milyon karavanın yollarda olduğunu bilerek uzun dönemde, Türkiye ekonomisinin geleceğine katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu alternatif turizmin, hak ettiği ilgiyi görmesini ve yollarımızdaki karavanların sayısının artmasını hedefliyoruz." dedi.

"Daha önümüzde gidilecek uzun bir yolun olduğunu gösteriyor"

Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Ahmet Kavuşturan da Aytemiz'le yaptıkları anlaşmayla ilgili olarak "2008 yılında kurulan ve kendisine bağlı 9 dernek ile faaliyetlerini sürdürmekte olan Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu, kampçılığı tanıtan, koruyan ve teşvik eden bir sivil toplum kuruluşu olarak hizmet veriyor. Ülkemizde karavan tatili, özellikle mayıs-eylül ayları arasında ve ağırlıklı olarak da Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde çok rağbet görüyor. Ancak diğer dönemlerde de kültür turları yapan bazı tatilciler, güney sahilleri ve Güneydoğu'ya da karavan seyahati gerçekleştiriyorlar. Avrupa'da 25 bin kamp alanı varken bu güzel ülkemizde uluslararası standartlarda az sayıda kamp alanının bulunması, daha önümüzde gidilecek uzun bir yolun olduğunu gösteriyor. Bu ve buna benzer projelerle karavan kullanımının sıklıkla gündeme gelmesi ve kamp alanlarının standartlarının yükseltilmesi ile birlikte ulusal ve uluslararası kamp ve karavan turizmi katılımcı sayılarının da hızla artacağına inanıyoruz." dedi