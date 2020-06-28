Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kale Mahallesi'ndeki 2 ve 3'üncü sokaklar arasındaki bir gecekonduda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki iki gecekonduya daha sıçrarken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler içinde kalan gecekondulardaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çevre sakinleri, gecekondularda oturanların yaşadıkları bir husumet nedeniyle evlerini bir süre önce terk ettiklerini iddia ederken yangının, kundaklama sonucu çıkmış olabileceği şüphesiyle soruşturma başlatıldı.