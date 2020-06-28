Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beykoz’da iki genç geçtiğimiz yıl Boğaz'ın en güzel koylarından Çubuklu'daki eski petrol dolum tesislerinin üzerine grafiti sanatıyla çizim gerçekleştirdi. Çizimlerinde “cheksparow” ve “caseclassico” takma adlarının bir kısmını çizen gençler grafiti sanatına dikkat çekerek farkındalık oluşturmak istedi. Google’nin her yıl yenilenen uydu haritasıyla çizilen grafiti sanatı uydudan görülmeye başladı.

Beykoz Belediyesi sosyal medya hesaplarından, Çubuklu'daki petrol tesislerine ait bölgeye kendi takma adlarının bir kısmını yazan sanatçıların grafiti çalışması sonrası fotoğraflarını paylaştı.

Öte yandan, paylaşımda, "Beykoz'da görülecek çok şey var. Mesela, Türkiye’nin uydudan gözüken tek grafitisi" ifadeleri kullanılarak, bazı fotoğraflara yer verildi. Çizilen grafiti sanatı drone ile havadan görüntülendi.