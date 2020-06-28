Edinilen bilgiyi göre, Suşehri ilçesi Cevizli köyünde ikamet eden 80 yaşındaki Şerif Yıldız, traktöre bağlı ot biçme makinesi ile tarlasında yonca biçerken ayağını makineye kaptırdı. Ağır yaralanan Yıldız, ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaşlı adam ambulans helikopterle Sivas’a nakledildi.
Korkunç! Ayağını ot biçme makinesine kaptırdı
28.06.2020 - 19:03 | Son Güncelleme: 28.06.2020 - 19:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ın Suşehri ilçesinde ayağını ot biçme makinesine kaptıran yaşlı adam, ambulans helikopterle Sivas’a nakledildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : sivas,suşehri,ot biçme makinesi,
714256 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/714256.aspx
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