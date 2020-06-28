Kaza, Muş-Bingöl karayolu Davut Karaçam Anadolu İmam Hatip Ortaokulu mevkiinde meydana geldi. Sabah YKS'ya yetişmeye çalışan 3 öğrencinin bulunduğu 49 E 3703 plakalı araç, hemzemin geçitten geçmek isterken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı tarafına geçerek ters döndü. Aracın tavanı üzerinde yaklaşık 50 metre sürüklenen öğrenciler, emniyet kemerlerinin takılı olması sayesinde ağır şekilde yaralanmaktan kurtuldu. Yaralanan öğrenciler, bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralanan öğrencilerin sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.
YKS’ye yetişmeye çalışan öğrenciler kaza geçirdi: 3 yaralı
28.06.2020 - 19:56 | Son Güncelleme: 28.06.2020 - 19:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) yetişmeye çalışan 3 öğrenci, geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : yks,öğrenci,kaza,
714266 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/714266.aspx
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