Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da YKS'den dolayı uygulanan sokağa çıkma kısıtlanmasının sona ermesi ile vatandaşlar akşam saatlerinde Caddebostan sahilini doldurdu. Havanın serinlemesiyle birlikte sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uymazken, vatandaşların büyük çoğunluğunun maske de takmadıkları görüldü.