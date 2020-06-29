Erhan Karabulut yönetimindeki 23 AHH 274 plakalı otomobil, Mollakendi beldesine bağlı İkitepe köyü yakınlarında yol kenarındaki sulama kuyusunun beton duvarına çarptı. Kazada, sürücü Karabulut ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Elazığ'da otomobil beton duvara çarptı: 6 yaralı
29.06.2020 - 01:29 | Son Güncelleme: 29.06.2020 - 01:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'da otomobilin sulama kuyusunun beton duvarına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Etiketler : elazığ,elazığ kaza,trafik kazası,
714315 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/714315.aspx
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