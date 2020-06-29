Erhan Karabulut yönetimindeki 23 AHH 274 plakalı otomobil, Mollakendi beldesine bağlı İkitepe köyü yakınlarında yol kenarındaki sulama kuyusunun beton duvarına çarptı. Kazada, sürücü Karabulut ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.