Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artvin’in Şavşat ilçesi seyir teraslarının bulunduğu alanda otobüsü restorana çeviren Kazım Ekinci, otobüs içinde pişirdiği yiyecekleri müşterilerine servis ediyor. Yemeklerini yemek isteyen müşteriler, otobüsün etrafına kurulmuş piknik masalarını kullanırken, 17 Haziran tarihinde kaydedilen görüntülerde, işletmenin önünde bulunan piknik masalarına oturan 3 kişi yemeklerini yedikten sonra kalmak istedi. Masada oturandan birinin kalkmasıyla dengesini bozulan masa, üzerinde bulunan iki kişiyle birlikte yamaca doğru devrildi. Etraftakilerin yardımıyla yamaca deviren iki kişi kurtarılırken, yara almadan atlatılan kaza ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.