Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yetkililer, Kilis Devlet Hastanesinde korona virüs ile ilgili olarak 387 kişide pozitif vaka tespit edildiğini, bu vakaların 324’nun tedavi olup taburcu edilirken, yeni vakalarla birilikte 37 kişinin halen devlet hastanesinde tedavilerinin devam ettiğini, 21 kişinin YKY yurdunda karantinada olduğu, 3 kişinin yoğun bakımda olduğu, 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirtti. Yetkililer, vatandaşların sosyal mesafeye dikkat ederek maske takmalarını istedi.