Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaş'a 45 kilometre mesafedeki Kınık Mahallesi'nde bulunan Xanthos Antik Kenti yakınlarındaki makilik alanda yangın çıktı. Saat 17.00 sıralarında başlayan yangına Kaş Orman İşletme İlçe Müdürlüğüne ait iki arazöz ve bir su tankeri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında 1 dönümlük makilik alanın zarar gördüğü bildirildi.

Likya Birliği'nin en büyük idare merkezi olan Xanthos Antik Kenti, 1988 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındı.

