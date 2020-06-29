Edinilen bilgiye göre, Tokat’tan Erbaa’ya seyir eden C.Ö. idaresindeki yolcu minibüsü Erbaa ilçesi Tepekışla köyü mevkiine geldiğinde aracın lastiği patladı. Kontrolden çıkan minibüs devrildi. Şoför ile 15 yolcunun yaralandığı kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Lastiği patlayan minibüs yan yattı: 16 yaralı
29.06.2020 - 21:29 | Son Güncelleme: 29.06.2020 - 21:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat’ta lastiği patlayan minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 16 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : lastik,minibüs,yaralı,
714502 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/714502.aspx
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