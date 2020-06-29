Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde 27 Haziran Cumartesi akşamı fındık bahçesinde sığır otlatan amcasının yanına gitmek için arkadaşlarının yanından ayrılan ve bir daha haber alınamayan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ailesinin durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı. Bölgede Cumartesi gününden beri Jandarma Özel Harekat, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT, UMKE, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, iki arama köpeğiyle küçük kızın bulunması için arama çalışmalarına devam ediyor. Gün boyunca 150'yi aşkın personelin görev aldığı arama çalışmalarında bugüne kadar 107 hektar alanda tarama yapılırken, köyde 10 civarında ev çevresinde de arama yapıldığı öğrenildi. Gün boyunca devam eden arama çalışmaları Jandarma Özel Harekat ekipleri tarafından gece boyunca da termal kameralarla sürdürülüyor.

Valilik açıklaması;

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bulancak ilçesi İcilli köyünde 27 Haziran tarihinde 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin kaybolduğu ihbarı üzerine başlayan arama çalışmaları kapsamında daha önce 150 personel, 3 iz takip köpeği, bir kadavra köpeği, termal kameralar ve dronelar ile toplam 73 hektar alanın tarandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, aralıksız devam eden arama faaliyetlerinde bugün 130 personel, drone, 3 iz takip köpeği ve bir kadavra köpeği kullanılarak daha önce taranan alana ilaveten yaklaşık 33 hektarlık alanın hassas bir şekilde tarandığı kaydedilerek, şunlar aktarıldı:

"Ancak bu kadar yoğun ve etkin yürütülen arama çalışmalarına rağmen İkra Nur Tirsi'nin en son görüldüğü bölgedeki 106 hektar alanda hiçbir belge ve emareye ulaşılamamıştır. Olayın aydınlanması ve kayıp kızımızın sağ salim bulunarak ailesine teslim edilmesi amacıyla her türlü bilgi, duyum ve ihtimal titizlikle değerlendirilmektedir."