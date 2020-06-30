Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İz takip köpeği ve termal kamera desteği ile yürütülen çalışmalarda yaklaşık 150 kişilik ekip, toplam 74 hektarlık alanı karış karış aradı. Drone ile de havadan tarama yapıldı. Ekipler, daha sonra tek sıra hâlinde fındık bahçelerine girerek arama çalışması yaptı. Şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadı. İkranur’un babası Serdara Tirsi “Kızım bahçede hayvan otlatan amcasının yanına gidiyorum diye ayrılıyor ve bir daha haber alınamıyor. Ben şahsen bu kadar aramadan sonra bulunamaması sebebiyle kaçırıldığından şüphelenmeye başladım" ifadelerini kullandı. Öte yandan küçük kızın bir yakınlarının düğününde çekilmiş cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. İkranur'un kendisine seslenen akrabasına "Beni mi çekiyorsun, çekme" dediği görüldü.