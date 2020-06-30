Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 21 Haziran 2020 tarihinde saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir kafede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süre çalıştığı iş yerinden ayrılan şüpheli H.T. (19), arkadaşı Y.A. (23) ile birlikte kafeye geldi. Kafeye gizlice giren şüpheliler yaklaşık 3 bin lira değerinde laptop, nargile ve kafe malzemeleri çaldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini inceleyerek şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ayrıca, şüphelilerin hurdacıya sattıkları malzemeler geri alınarak sahibine teslim edildi. 4 suç kaydı olduğu öğrenilen Y.A. ve 5 suç kaydı olduğu öğrenilen H.T'nin kafeye girme anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.



Öte yandan, dün gece saatlerinde bir tanıdığının düşürdüğü anahtarını alarak evine giren ve 2 bin 500 lira değerinde LCD televizyon çalan şüpheli F.G. (29) polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Şüphelinin sattığı televizyon da bulunarak sahibine teslim edildi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.