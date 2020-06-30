Edinilen bilgilere göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl Şube Müdürlüğü ekipleri kentte av koruma ve kontrol çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda toplanması yasak olan salebi toplayan 5 kişi suçüstü yakalandı. Yaklaşık 50 kilogram salebe el konuldu. Yakalanan 5 şahsa 2872 sayılı Çevre Kanuna Muhalefetten dolayı kişi başı 73 bin lira olmak üzere toplamda 365 bin Türk lirası idari para cezası kesildi.