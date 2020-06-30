Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, şizofreni hastası olduğu öğrenilen 70 yaşındaki Ersin Doğan, 3 gün önce evden çıktı. 3’üncü günde de eve dönmeyen Doğan için aile, AFAD ve jandarma ekiplerine durumu bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine Hendek ilçesi Uzuncaorman Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde AFAD ekiplerince Doğan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.