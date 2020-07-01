Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde cumartesi günü kaybolan yedi yaşındaki İkranur Tirsi’yi arama çalışmaları acı sonla bitti. Ekipler üç günde 374 hektar alanda tarama yaptı. Bir sonuç elde edemeyen ekipler, çalışmalarını köyün sekiz kilometre aşağısındaki Adaköy Deresi’ne yönlendirdi. Burada dere kenarında küçük kızın cansız bedeni bulundu. İkranur'un cesedi otopsi için Giresun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bulancak Kaymakamı Ali İkram Tuna “Su derinliği çok fazla değil. İkranur’un oraya bırakılıp bırakılmadığı soruşturmanın sonunda belli olacak” dedi. Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. Savcılık, cesedin uzak mesafede bulunmasından dolayı küçük kızın cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Soruşturmanın bu yönde ilerlemesi bekleniyor. Bazı köylüler de kızın kaybolduğu gün çocuk çığlık sesleri duyduğunu iddia ediyor.