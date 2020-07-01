Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dağgöl Mahallesi Kalealtı semtinde bulunan 7 nüfuslu Kurt ailesinin iki katlı toprak evinde akşam saatlerinde yılanlar bulundu. Ailenin korkudan evi terk etmesi üzerine olay yerine gelen mahalle sakinleri, evin tavan kısmını kazarak yılanları dışarı çıkartmaya çalıştı. Vurulan her kazmada yılan sayısının artması üzerine mahalle sakinleri çalışmaları bırakmak zorunda kaldı.

Durumun Hakkari Belediyesine bildirilmesi üzerine ilaçlama ekibi hemen Kurt ailesinin yardımına koştu. Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekibi evin tüm odaları ve dış çevresini düzenli bir şekilde ilaçlamadan geçirdi.

Yılan korkusu yüzünden evlerini terk ederek komşularının yanına yerleşen Kurt ailesi, maddi imkansızlıklar nedeniyle evlerine çatı yapamadıklarını belirterek, evlerinin tavan kısmının kaldırılarak çatı yapılması talebinde bulundu. Korkudan eve giremediklerini belirten Kurt ailesi, hiçbir eşyaya dokunmadan evi terk ettiklerini ve geceyi yakınlarında geçirdiklerini ifade etti. Yılanların aile fertlerine zarar vermeden önce çatı yapılması ricasında bulunan Kurt ailesi, valilik yetkililerine seslenerek kendilerini bu durumdan kurtarılmasını istedi.