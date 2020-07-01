Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay ilçeye bağlı Aşağı Yabanlı köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yağmurun ardından arpa tarlasına yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü yerde alevler bir anda yükselirken rüzgarında etkisi ile büyüdü. Yangını görerek tarlaya giden muhtar Ali Öksüzoğlu ve köylüler, traktörlerin yardımıyla yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında 20 dönüm ekili arpanın yanarak kül olduğu, çevrede bir çok ağacın ise zarar gördüğü öğrenildi.

Öte yandan olayın yaşandığı yere giden İlçe Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu’da yangın ve zarar hakkında Muhtar Öksüzoğlu’ndan bilgi aldı.