Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çamardı Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çamardı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda korana virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Çamardı ilçemize bağlı Kocapınar köyü 03.07.2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Söz konusu karar gereğince adı geçen köyümüzde yaşayan vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izalasyon kurallarına uymaları gerekmektedir" denildi.