Çamardı Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çamardı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda korana virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Çamardı ilçemize bağlı Kocapınar köyü 03.07.2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır. Söz konusu karar gereğince adı geçen köyümüzde yaşayan vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemeleri, evlerinde kalarak köy sınırları dışına çıkmamaları, izalasyon kurallarına uymaları gerekmektedir" denildi.
Niğde’de 1 köy karantina altına alındı
02.07.2020 - 23:38 | Son Güncelleme: 02.07.2020 - 23:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde’nin Çamardı ilçesine bağlı Kocapınar köyü yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : niğde,köy,karantina,
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