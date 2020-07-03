Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Atacan” adı verilen robot, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesindeki Covid-19 bölümünde göreve başladı. Sağlıkçıların virüsten koruyan Atacan, hastalara yemek ve ilaç götürüyor, onlara korona hakkında bilgi veriyor. Robotun telefondan kontrol edildiğini belirten Duran “Hastalar robotu ilk gördüklerinde şaşkınlık yaşadı. Daha sonra alıştılar” derken Hastanenin Başhekimi Kardiyolog Prof. Dr. Fuat Gündoğdu da şunları söylüyor: Bu robotun bize en büyük faydası, sağlık personelimizi korona hastalarından uzak tutması. Çalışanlarımız bu durumdan çok memnun. İnşallah daha gelişmiş versiyonlarını da yapacağız.