Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen ve insanların hem psikolojik, hem de kısmen bedenen etkilendiği pandemi sürecinde Covid-19' la mücadele çeşitli yollarla devam ediyor. Tavşanlı ilçesinde faaliyet gösteren çiçek işletmesi sahibi Bilal Sarı, müşterilerine gönderdiği çiçeklerin yanında şiir kitabı da hediye ederek pandemi sürecinde hem şiiri sevdirmek hem de toplumun okumasını sağlamak adına katkıda bulunmaya çalıştığını dile getirdi.



Kütahyalı şair yazar Dr. Halit Çelik'in geçtiğimiz günlerde yayımladığı "Veresiye Defteri" adlı şiir kitabı genç girişimci Bilal Sarı tarafından topluma hizmet ve eğitime katkı adına verilen çiçek siparişleri ile birlikte hediye edilmeye başlandı.

Konuya ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Bilal Sarı, şunları söyledi:



“Ülkemizdeki Korona belası ne kadar önemli ise okuma ve eğitim problemleri de o kadar önemlidir. Bu bakımdan değerli müşterilerimize mutlu günlerinde göndermiş olduğumuz çiçeklerin yanına katkılarını esirgemeyen şair Halit Çelik'in şiir kitabını hediye ediyoruz. Böylelikle toplum genelinde bir farkındalık oluşturmuş oluyoruz. Elimizden geldiğince bu geleneğimizi devam ettirmeye çalışacağız. Başta yayınevi olmak üzere şair yazar Dr. Halit Çelik'e teşekkürlerimi sunarım. Çiçek Dünyası olarak işletmemizin yeniliklerini ve topluma katkılarını ilerleyen dönemlerde de görmeye devam edecek olan Tavşanlı halkına da göstermiş olduğu teveccühten dolayı minnetlerimi sunarım. Umarım bu tür kampanyalar farklı alanlarda da çoğalır ve günümüzde azalan kitap ve gazete okuma alışkanlığı tekrar artarak gelişim gösterir umut ediyoruz.”