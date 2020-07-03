Edinilen bilgiye göre, Tefenni istikametinden Antalya istikametine giden Kazım A. idaresindeki 42 ADM 736 plakalı kamyonet, Korkuteli sanayi kavşağında kırmızı ışık ihlali yaparak, Şeyma Nur Göktaş (21) yönetimindeki 07 RC 582 plakalı motosiklete çarptı. Kazada kafasında kaskı bulunan motosiklet sürücüsü Şeyma Nur Göktaş ağır yaralandı. Yaralı, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Göktaş, ilk tedavisinin ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kamyonet sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kamyonetin çarptığı motosikletli genç kadın ağır yaralandı
03.07.2020 - 16:01 | Son Güncelleme: 03.07.2020 - 16:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'da kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen kamyonet, motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Tefenni istikametinden Antalya istikametine giden Kazım A. idaresindeki 42 ADM 736 plakalı kamyonet, Korkuteli sanayi kavşağında kırmızı ışık ihlali yaparak, Şeyma Nur Göktaş (21) yönetimindeki 07 RC 582 plakalı motosiklete çarptı. Kazada kafasında kaskı bulunan motosiklet sürücüsü Şeyma Nur Göktaş ağır yaralandı. Yaralı, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Göktaş, ilk tedavisinin ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : trafik kazası,kamyonet,motosiklet,
715402 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/715402.aspx
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