Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, öğlen saatlerinde Çınar'a bağlı Yıllarca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlayı biçen biçerdöver, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Araç sürücüsü dışarı çıkarken yangın ekili araziye sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin suyla vatandaşların da traktörle müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Yangında biçerdöverle birlikte 300 dönüm ekili arazi kül oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.