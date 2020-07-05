Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Can D. yönetimindeki 74 BM 236 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu önce park halindeki iki araca ardından da yürüyüş yapan Ufuk Güneri (43) ile kızı Zeynep Erva Güneri’ye (6) çarptı. Kazada yola savrulan baba ve kız yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, sürücü Can D.’nin yapılan testte 396 promil alkollü olduğu belirlendi. 100 metre kaçtıktan sonra polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan sürücü gözaltına alındı.